மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பந்தட்டை, ஆலத்தூர் ஒன்றியங்களில் இன்று 2-ம் கட்ட வாக்குப்பதிவு வாக்கு பெட்டிகள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அனுப்பப்பட்டது + "||" + Today at Weppandattai and Alathur Union Ballot ballot boxes were sent to the police security

வேப்பந்தட்டை, ஆலத்தூர் ஒன்றியங்களில் இன்று 2-ம் கட்ட வாக்குப்பதிவு வாக்கு பெட்டிகள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அனுப்பப்பட்டது