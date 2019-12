மாவட்ட செய்திகள்

விஷ்வ இந்து பரிஷத்துடன் சேர்ந்துஅயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட பாடுபட்டவர், விஸ்வேசுவர தீர்த்த சுவாமி + "||" + Visweswara Tirtha Swamy is the founder of Rama Temple in Ayodhya

விஷ்வ இந்து பரிஷத்துடன் சேர்ந்துஅயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட பாடுபட்டவர், விஸ்வேசுவர தீர்த்த சுவாமி