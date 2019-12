மாவட்ட செய்திகள்

கயத்தாறு அருகேகிராம மக்கள் சாலை மறியல்சீரான குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை + "||" + Near Gayathar The villagers blocked the road

கயத்தாறு அருகேகிராம மக்கள் சாலை மறியல்சீரான குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை