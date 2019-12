மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய குடியுரிமை பதிவேட்டால்98 சதவீத எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினர் பாதிக்கப்படுவார்கள்தேசியவாத காங்கிரஸ் கூறுகிறது + "||" + National Citizenship Registry 98 per cent of SC, S.D. The sect will suffer

தேசிய குடியுரிமை பதிவேட்டால்98 சதவீத எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினர் பாதிக்கப்படுவார்கள்தேசியவாத காங்கிரஸ் கூறுகிறது