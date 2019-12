மாவட்ட செய்திகள்

குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக ஒருவரையொருவர் கத்தியால் குத்திக்கொண்ட கணவன்-மனைவி + "||" + Because of the family issue Stabbed with a knife Husband-Wife

குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக ஒருவரையொருவர் கத்தியால் குத்திக்கொண்ட கணவன்-மனைவி