மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை அருகே விபத்துக்களை தவிர்க்க நான்கு வழிச்சாலையில் மேம்பாலம் அமைத்து தர வேண்டும் - கலெக்டரிடம், பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Near Tirunelveli To avoid accidents Construction of four lane bridge To the Collector, public demand

நெல்லை அருகே விபத்துக்களை தவிர்க்க நான்கு வழிச்சாலையில் மேம்பாலம் அமைத்து தர வேண்டும் - கலெக்டரிடம், பொதுமக்கள் கோரிக்கை