மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வழங்கப்பட்ட காலாவதியான மாத்திரை தின்றவருக்கு உயர் ரத்த அழுத்த பாதிப்பு + "||" + High blood pressure for an outdated pill supplier at the Government Primary Health Center

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வழங்கப்பட்ட காலாவதியான மாத்திரை தின்றவருக்கு உயர் ரத்த அழுத்த பாதிப்பு