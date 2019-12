மாவட்ட செய்திகள்

செங்கத்தில், தேர்தல் பணியை முடித்து விட்டு திரும்பிய ஆசிரியை விபத்தில் பலி + "||" + In cenkat, Returning after completing the election process Teacher killed in accident

செங்கத்தில், தேர்தல் பணியை முடித்து விட்டு திரும்பிய ஆசிரியை விபத்தில் பலி