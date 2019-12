மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில், குடிமராமத்து பணிகள் நடைபெறவுள்ள ஏரிகளை கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Vellore District, Collector inspection of lakes where civic work is going on

வேலூர் மாவட்டத்தில், குடிமராமத்து பணிகள் நடைபெறவுள்ள ஏரிகளை கலெக்டர் ஆய்வு