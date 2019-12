மாவட்ட செய்திகள்

சூளகிரி அருகே ஓடும் கார் தீப்பிடித்து எரிந்தது ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் உயிர் தப்பினர் + "||" + Four people from the same family survived a car fire near Chulagiri

சூளகிரி அருகே ஓடும் கார் தீப்பிடித்து எரிந்தது ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் உயிர் தப்பினர்