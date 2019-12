மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரத்தில் தேர்தல் தகராறு: அ.தி.மு.க. தொண்டர் கொலையில் 8 பேர் சிக்கினர் மேலும் 4 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Election dispute in the run-up: AIADMK 8 people trapped in volunteer killings

ஓட்டப்பிடாரத்தில் தேர்தல் தகராறு: அ.தி.மு.க. தொண்டர் கொலையில் 8 பேர் சிக்கினர் மேலும் 4 பேருக்கு வலைவீச்சு