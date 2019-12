மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் கடற்கரையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் சிறப்பு திருப்பலி + "||" + Tourists piled on New Year's Eve on the beach with special churches

சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் கடற்கரையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் சிறப்பு திருப்பலி