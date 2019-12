மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டினால் கடும் நடவடிக்கை + "||" + Driving in a liquor store on New Year's Eve

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டினால் கடும் நடவடிக்கை