மாவட்ட செய்திகள்

துணை முதல்-மந்திரி பதவி ரத்து குறித்து ஆலோசனை நடக்கவில்லை - கோவிந்த் கார்ஜோள் பேட்டி + "||" + No consultation on the cancellation of Deputy Chief Minister's post

துணை முதல்-மந்திரி பதவி ரத்து குறித்து ஆலோசனை நடக்கவில்லை - கோவிந்த் கார்ஜோள் பேட்டி