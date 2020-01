மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளிமந்தையம் அருகே, தீப்பிடித்து 2 குடிசைகள் எரிந்து நாசம் - கார், மோட்டார் சைக்கிள் தீக்கிரையாகின + "||" + Near kallimantaiyam, 2 huts burnt down in a fire devastated

கள்ளிமந்தையம் அருகே, தீப்பிடித்து 2 குடிசைகள் எரிந்து நாசம் - கார், மோட்டார் சைக்கிள் தீக்கிரையாகின