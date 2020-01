மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது, அ.தி.மு.க. நிர்வாகி உள்பட 2 பேர் கொலை - வடலூர், நெல்லிக்குப்பத்தில் பரபரப்பு + "||" + During the New Year celebrations, ADMK Two people killed including administrator

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது, அ.தி.மு.க. நிர்வாகி உள்பட 2 பேர் கொலை - வடலூர், நெல்லிக்குப்பத்தில் பரபரப்பு