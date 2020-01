மாவட்ட செய்திகள்

பேரணாம்பட்டு அருகே, அரவட்லா மலை கிராமத்தில் 16 யானைகள் அட்டகாசம் + "||" + Near raranampattu, In the village of Aravatla Mountain 16 Elephants Attakasam

பேரணாம்பட்டு அருகே, அரவட்லா மலை கிராமத்தில் 16 யானைகள் அட்டகாசம்