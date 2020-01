மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை, வையம்பட்டி ஒன்றியங்களில் தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிப்பில் தாமதம்; தி.மு.க. கூட்டணியினர் சாலை மறியல் + "||" + Delay in announcement of election results in Manapparai and Vaiyampatti Unions; DMK Allies Road Pickup

மணப்பாறை, வையம்பட்டி ஒன்றியங்களில் தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிப்பில் தாமதம்; தி.மு.க. கூட்டணியினர் சாலை மறியல்