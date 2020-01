மாவட்ட செய்திகள்

குளத்துப்பாளையத்தில் மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டி வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசு + "||" + Prize money for the teams who won the District Level Kabaddi Tournament at Kulathupalayam

குளத்துப்பாளையத்தில் மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டி வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசு