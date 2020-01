மாவட்ட செய்திகள்

வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்காததால், தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளிடம் வேட்பாளர்கள் வாக்குவாதம் - கடலூரில் பரபரப்பு + "||" + Since the winners are not certified, Candidates argue with election officials

வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்காததால், தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளிடம் வேட்பாளர்கள் வாக்குவாதம் - கடலூரில் பரபரப்பு