மாவட்ட செய்திகள்

காலை உணவு வழங்காததால் வாக்கு எண்ணும் அலுவலர்கள் போராட்டம் - ஓட்டு எண்ணிக்கை ஒரு மணி நேரம் தாமதம் + "||" + Since breakfast is not served The vote counts Officials Struggle

காலை உணவு வழங்காததால் வாக்கு எண்ணும் அலுவலர்கள் போராட்டம் - ஓட்டு எண்ணிக்கை ஒரு மணி நேரம் தாமதம்