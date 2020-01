மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் அ.தி.மு.க.- பா.ஜனதா கூட்டணி அமோக வெற்றி; நகராட்சி, பேரூராட்சிகளுக்கு உடனே தேர்தல் நடத்த வேண்டும் - பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + Municipal and panchayat elections should be held immediately Interview with Pon.Radhakrishnan

குமரியில் அ.தி.மு.க.- பா.ஜனதா கூட்டணி அமோக வெற்றி; நகராட்சி, பேரூராட்சிகளுக்கு உடனே தேர்தல் நடத்த வேண்டும் - பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி