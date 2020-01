மாவட்ட செய்திகள்

வைகுண்ட ஏகாதசியையொட்டிபார்த்தசாரதி கோவிலில் 6-ந்தேதி சொர்க்கவாசல் திறப்புமாற்றுத்திறனாளிகள்-முதியோர்கள் பெருமாளை தரிசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு + "||" + In the Parthasarathy Temple Opening of the Paradise on the 6th

வைகுண்ட ஏகாதசியையொட்டிபார்த்தசாரதி கோவிலில் 6-ந்தேதி சொர்க்கவாசல் திறப்புமாற்றுத்திறனாளிகள்-முதியோர்கள் பெருமாளை தரிசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு