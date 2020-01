மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களுக்கு தகவல் வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுத்தினால் அதிகாரிகளுக்கு அபராதம் - ஆணையர் பிரதாப்குமார் எச்சரிக்கை + "||" + To the public If there is a delay in providing information Fines for officers Commissioner Pratap Kumar warns

பொதுமக்களுக்கு தகவல் வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுத்தினால் அதிகாரிகளுக்கு அபராதம் - ஆணையர் பிரதாப்குமார் எச்சரிக்கை