மாவட்ட செய்திகள்

முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் முள்படுக்கையில் படுத்தவாறு பெண் சாமியார் அருள்வாக்கு + "||" + In the Muthumariamman temple Pin bed patuttavaru The female preacher Grace Vote

முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் முள்படுக்கையில் படுத்தவாறு பெண் சாமியார் அருள்வாக்கு