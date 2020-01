மாவட்ட செய்திகள்

தெரு நாய்களுக்கு உணவு அளிக்கும் தன்னார்வலர்கள், தங்களது விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் மாநகராட்சி அறிவிப்பு + "||" + Street dogs will be fed Volunteers are required to register their details

