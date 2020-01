மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலில் தோற்றதால் சாலையை அடைத்த முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் + "||" + Former panchayat leader who blocked the road to the polls

தேர்தலில் தோற்றதால் சாலையை அடைத்த முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர்