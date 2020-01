மாவட்ட செய்திகள்

சிறுவாட்டுக்காடு மலைக்கிராமத்துக்கு மின்வசதி: கேபிள் பதிக்கும் பணி பாதியில் நிறுத்தம் + "||" + Electricity to the hill village of Kiriwattakkadu: Half the cable recording work

சிறுவாட்டுக்காடு மலைக்கிராமத்துக்கு மின்வசதி: கேபிள் பதிக்கும் பணி பாதியில் நிறுத்தம்