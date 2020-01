மாவட்ட செய்திகள்

ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் 10¼ லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு - 9-ந் தேதி முதல் வழங்கப்படுகிறது + "||" + In the integrated Vellore district Pongal gift to 10 lakhs family card holders Delivered from the 9th

