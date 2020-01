மாவட்ட செய்திகள்

குலுக்கல் முறையில் ஒரு தலைபட்சமாக செயல்பட்டதாக புகார்; பெண் வேட்பாளர் சாபமிட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Shake mode Reported to have acted as a prelude Female candidate cursed

குலுக்கல் முறையில் ஒரு தலைபட்சமாக செயல்பட்டதாக புகார்; பெண் வேட்பாளர் சாபமிட்டதால் பரபரப்பு