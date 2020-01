மாவட்ட செய்திகள்

அவினாசி அருகே, மொபட் மீது லாரி மோதியதில் 2 பெண்கள் பலி + "||" + Near Avinashi, 2 women killed as truck crashes into moped

அவினாசி அருகே, மொபட் மீது லாரி மோதியதில் 2 பெண்கள் பலி