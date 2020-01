மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன்கார்டுதாரர்களுக்கு ரூ.1000-த்துடன் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு திருச்சியில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது + "||" + Pongal Gift Package with Rs.1000 for Ration Cardholders has been launched in Trichy

ரேஷன்கார்டுதாரர்களுக்கு ரூ.1000-த்துடன் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு திருச்சியில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது