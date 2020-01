மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூர் அருகே தமிழக போலீசாரை கண்டித்து கன்னட அமைப்பினர் போராட்டம் 130 பேர் கைது + "||" + Kannada protesters detained 130 Tamils in protest against Tamil Nadu police near Hosur

ஓசூர் அருகே தமிழக போலீசாரை கண்டித்து கன்னட அமைப்பினர் போராட்டம் 130 பேர் கைது