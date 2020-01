மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்குவதில் அ.தி.மு.க. உறுதியாக உள்ளது அமைச்சர் பேட்டி + "||" + AIADMK seeks to grant dual citizenship to Sri Lankan Tamils Interview with Minister for sure

இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்குவதில் அ.தி.மு.க. உறுதியாக உள்ளது அமைச்சர் பேட்டி