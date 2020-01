மாவட்ட செய்திகள்

கீழத்தாழனூரில் 407 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 1,000 ரூபாயுடன் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் வழங்கினார் + "||" + For 407 family cardholders in Kozhikode Pongal Gift Package with Rs 1,000

கீழத்தாழனூரில் 407 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 1,000 ரூபாயுடன் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் வழங்கினார்