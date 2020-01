மாவட்ட செய்திகள்

சோளிங்கரில் இணைக்கப்பட்ட கிராமங்கள் மீண்டும் வாலாஜா தாலுகாவிலேயே தொடர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Attached villages in Sholingar Back in the Valaja taluk Action must be taken to proceed Public request to the Collector

சோளிங்கரில் இணைக்கப்பட்ட கிராமங்கள் மீண்டும் வாலாஜா தாலுகாவிலேயே தொடர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம் பொதுமக்கள் கோரிக்கை