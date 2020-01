மாவட்ட செய்திகள்

வைகுண்ட ஏகாதசி விழா: நவதிருப்பதி கோவில்களில் உற்சவர்கள் சயன கோலத்தில் எழுந்தருளினர் + "||" + Vaikuntha Ekadasi Festival: At the Navadirupatti temples, the enthusiasts arose in the Sayana kolam

வைகுண்ட ஏகாதசி விழா: நவதிருப்பதி கோவில்களில் உற்சவர்கள் சயன கோலத்தில் எழுந்தருளினர்