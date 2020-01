மாவட்ட செய்திகள்

திருமணம் செய்வதாக கூறி விதவை பெண்ணிடம் ரூ.3.90 லட்சம் மோசடி செய்தவர் கைது + "||" + Claiming to be married; Rs. 3.90 Lakhs Fraud For Widow Woman, youth is Arrest

திருமணம் செய்வதாக கூறி விதவை பெண்ணிடம் ரூ.3.90 லட்சம் மோசடி செய்தவர் கைது