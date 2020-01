மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் விபத்தில் மூளைச்சாவு - உடல் உறுப்புகள் தானம் + "||" + Win the local election Member of the Panchayat Ward Brain death in an accident Donate body organs

உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் விபத்தில் மூளைச்சாவு - உடல் உறுப்புகள் தானம்