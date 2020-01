மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி, முஸ்லிம் அமைப்பினர் கண்டன பொதுக்கூட்டம் + "||" + Urging the repeal of the Citizenship Amendment Act, Muslim community denounced

