பட்ஜெட்

எதிர்க்கட்சிகள் ஆலோசனைகள் கூறலாம்: விவசாயிகளின் நலனுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல்; முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + Opposition parties may make suggestions:Budget filing for farmers' welfare; Interview with First-Minister Yeddyurappa

எதிர்க்கட்சிகள் ஆலோசனைகள் கூறலாம்: விவசாயிகளின் நலனுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல்; முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேட்டி