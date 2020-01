மாவட்ட செய்திகள்

வெளியே செல்லும் கைதிகள் மீண்டும் சிறைக்கு வருவது குறைந்துவிட்டது - ஐ.ஜி. ஆபாஷ்குமார் பேச்சு + "||" + Prisoners going out Returning to prison has decreased

வெளியே செல்லும் கைதிகள் மீண்டும் சிறைக்கு வருவது குறைந்துவிட்டது - ஐ.ஜி. ஆபாஷ்குமார் பேச்சு