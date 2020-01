மாவட்ட செய்திகள்

மன்னார்குடி அருகே, அய்யப்ப பக்தர்கள் சென்ற கார் தீப்பிடித்து எரிந்தது + "||" + Near Mannargudi, Ayyappa went to the devotees The car caught fire

மன்னார்குடி அருகே, அய்யப்ப பக்தர்கள் சென்ற கார் தீப்பிடித்து எரிந்தது