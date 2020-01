மாவட்ட செய்திகள்

பவானிசாகர் அணையில் இருந்து கீழ்பவானி வாய்க்காலில் பாசனத்துக்காக தண்ணீர் திறப்பு + "||" + From the Bhawanisagar Dam Opening of water for irrigation in the Kebawani mouth

பவானிசாகர் அணையில் இருந்து கீழ்பவானி வாய்க்காலில் பாசனத்துக்காக தண்ணீர் திறப்பு