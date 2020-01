மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் வருகிற 20-ந் தேதி நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடியுடன் கலந்துரையாட சிக்பள்ளாப்பூர் மாணவன் தேர்வு + "||" + Chikkallapur student selected to discuss with PM Modi At the upcoming 20th event in Delhi

டெல்லியில் வருகிற 20-ந் தேதி நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடியுடன் கலந்துரையாட சிக்பள்ளாப்பூர் மாணவன் தேர்வு