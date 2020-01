மாவட்ட செய்திகள்

மூடநம்பிக்கையை ஒழிப்பதற்காக மகளின் பிறந்தநாளை மயானத்தில் கொண்டாடிய காங்கிரஸ் பிரமுகர் + "||" + Congressman celebrated his daughter's birthday at the cemetery to abolish superstition

மூடநம்பிக்கையை ஒழிப்பதற்காக மகளின் பிறந்தநாளை மயானத்தில் கொண்டாடிய காங்கிரஸ் பிரமுகர்