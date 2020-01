மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடி புதூரில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு - கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + In Vaniyambadi Budur Pongal Gift Package for Family Cardholders Presented by the Collector

வாணியம்பாடி புதூரில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு - கலெக்டர் வழங்கினார்