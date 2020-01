மாவட்ட செய்திகள்

மாநில தேர்தல் ஆணையர் நியமன விவகாரம்: தலைமை செயலர் மீது உரிமை மீறல் புகார் சபாநாயகரிடம் ஜெயமூர்த்தி எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார் + "||" + State Elections Commissioner Report of infringement of rights on Chief Secretary

மாநில தேர்தல் ஆணையர் நியமன விவகாரம்: தலைமை செயலர் மீது உரிமை மீறல் புகார் சபாநாயகரிடம் ஜெயமூர்த்தி எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார்