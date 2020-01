மாவட்ட செய்திகள்

50 சதவீத கவுன்சிலர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை: ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் தேர்தல் தள்ளிவைப்பு - ஈரோட்டில் பரபரப்பு + "||" + 50 percent of councilors did not attend the meeting Postponement of election of panchayat union leader

50 சதவீத கவுன்சிலர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை: ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் தேர்தல் தள்ளிவைப்பு - ஈரோட்டில் பரபரப்பு