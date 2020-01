மாவட்ட செய்திகள்

தனிப்படை தேடிய தமிழக இளம்பெண், போலீஸ் நிலையத்தில் ஆஜரானார்; தன் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கு விளக்கம் அளித்தார் + "||" + Police search a Young Tamil girl, Arrived at the police station; She explained the charge against her

தனிப்படை தேடிய தமிழக இளம்பெண், போலீஸ் நிலையத்தில் ஆஜரானார்; தன் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கு விளக்கம் அளித்தார்